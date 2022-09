PIB do Reino Unido cresce 0,2% no 2º trimestre ante anterior e contraria prévia

30/09/2022 | 07:25



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,2% no segundo trimestre deste ano ante os três meses anteriores, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado contraria a estimativa prévia, que indicava retração de 0,1% no período. Na comparação com igual período de 2021, a atividade econômica britânica cresceu 4,4% entre abril e junho. Neste caso, a leitura preliminar havia apontado avanço de 2,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.