Caixin: PMI industrial da China cai de 49,5 em agosto para 48,1 em setembro

30/09/2022 | 07:15



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China recuou de 49,5 em agosto a 48,1 em setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Caixin com a S&P Global. O indicador abaixo de 50 aponta para a contração da atividade. O número marca o segundo mês consecutivo de redução, em meio à persistente rigidez na política de controle do coronavírus. O resultado contraria a estimativa oficial do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país, que mostrou avanço a 50,1 no índice neste mês.