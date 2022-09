PMI industrial da China sobe de 49,4 em agosto para 50,1 em setembro, diz NBS

30/09/2022 | 07:09



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 49,4 em agosto para 50,1 em setembro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, 30. O resultado superou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta a 49,8. A leitura acima de 50 sugere expansão da atividade. Já o PMI de serviços recuou de 52,6 para 50,6 no período, ainda no território de expansão. Fonte: Dow Jones Newswires.