Criticado por desrespeitar regras, Kelmon diz ter sido tratado com 'ódio'

30/09/2022 | 02:02



Protagonista dos momentos mais problemáticos do debate promovido pela TV Globo nesta noite, após reiteradamente desrespeitar as regras do evento, o candidato do PTB à presidência da República reclamou do "ódio" com que foi tratado nesta noite

"Observam como fazem esses que querem o seu voto" disse o candidato em suas considerações finais. Pedindo votos a candidatos de seu partido, o postulante ao Executivo, que fez uma série de dobradinhas com o presidente Jair Bolsonaro (PL), fez uma edição do lema do chefe do Executivo ao pedir o voto em quem defende "Deus, pátria, família, vida e liberdade".