'A senhora gosta de cargos, deitar e rolar', diz Bolsonaro a Thronicke

30/09/2022 | 01:22



O presidente Jair Bolsonaro (PL), em resposta à senadora Soraya Thronicke (União Brasil), afirmou na madrugada desta sexta-feira, 30, que a candidata seria dócil se ele tivesse atendido a todos os cargos pedidos por ela via ofício. "A senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como não conseguiu, virou basicamente uma inimiga nossa", cutucou, no último debate antes do primeiro turno, na TV Globo.

Na ocasião, a temática sorteada foi sobre segurança pública, e Soraya havia questionado o presidente se, caso fosse eleito, ele respeitaria as eleições "apenas se forem limpas" e se pretende dar golpe de Estado. O chefe do Executivo desviou da pergunta e voltou a dizer que não há corrupção no seu governo. "Teria se eu atendesse a esse pedidos de cargos(...) que eu neguei para a senhora", emendou.

Soraya também questionou se Bolsonaro tomou a vacina contra covid-19 e quantas doses. O presidente voltou a repetir que comprou 500 milhões de doses e "vacinou quem quis". "A senhora sabe o que é liberdade? Quem quiser não tomar vacina que não tome", emendou, sem responder a pergunta.