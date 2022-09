Bolsonaro diz que Lula foi solto porque existia um 'amiguinho' no STF

29/09/2022 | 23:34



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 29 que os processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só "deixaram de existir" porque existia um "amiguinho" no Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi dada durante o debate entre candidatos ao Palácio do Planalto realizado nesta quinta-feira, 29, pela TV Globo.

"Tu foi condenado em três instâncias", disse Bolsonaro a Lula, num direito de resposta concedido pela organização do evento. O presidente também mencionou delatores de esquemas de corrupção durante os governos do PT. O chefe do Executivo também se defendeu de críticas a sua gestão na pandemia de covid-19 e ao aumento da fome e da pobreza no País. "Para de mentir. Quando se fala em fome, eu dei R$ 600 reais de Auxílio Brasil", disse Bolsonaro.