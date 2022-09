Lula: 'Não é possível conviver com alguém com tamanha cara de pau'

29/09/2022 | 23:32



O ex-presidente Lula (PT) recebeu um novo direito de resposta, após ser acusado pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL) pela morte Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André. "Não é possível conviver com alguém com tamanha cara de pau. Não tive nada a ver com isso. Pare de mentir porque o povo não aguenta mais", criticou Lula.