Lula e Bolsonaro trocam acusações e fazem duelo a direito de resposta

29/09/2022 | 23:19



Em três pedidos de direito de resposta seguidos, Lula e Bolsonaro trocaram acusações sobre episódios de corrupção durante os governos petistas e do atual presidente, no debate entre candidatos ao Palácio do Planalto realizado nesta quinta-feira, 29, pela TV Globo.

Lula questionou Bolsonaro sobre sua gestão durante a pandemia e as acusações levantadas pela CPI da covid. Bolsonaro respondeu mencionando a prisão do ex-presidente e fazendo críticas aos episódios de corrupção durante os governos do PT. "Tome vergonha na cara, Lula", afirmou o atual presidente.