Felipe d?Ávila perde tempo para formular pergunta ao criticar corrupção

29/09/2022 | 23:08



Candidato Felipe dÁvila (Novo) não finalizou sua pergunta ao candidato Ciro Gomes (PDT), zerando o cronômetro com críticas ao ex-presidente Lula (PT). DÁvila e Ciro fizeram uma segunda dobradinha de ataques ao petista, comentando sobre o governo do ex-presidente. "Bolsonaro teve 70% dos votos nos centros mais dinâmicos. Não foi pela obra, nem pela proposta, porque não tinha nenhuma. Foi pela dor do povo brasileiro", afirmou Ciro Gomes.