Operação apreende em MT 44 toneladas de agrotóxicos irregulares

29/09/2022 | 23:05



Em operação conjunta do Ministério da Agricultura e da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso foram apreendidos mais de 22 mil produtos de uso veterinário irregulares e 44,5 toneladas de agrotóxicos adulterados em estabelecimento fabricante de insumos. Em nota, o Ministério diz que as apreensões de combate à venda de insumos agropecuários ilegais resultaram na interdição do estabelecimento e em mais de R$ 5 milhões de prejuízo aos infratores, tendo sido lavrados um auto de infração, dois termos de apreensão, um termo de interdição e realizadas duas prisões em flagrante por crimes contra as relações de consumo e contra a saúde pública.

Segundo a pasta, a Operação Ronda Agro XXV do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteira) foi precedida pela investigação de aviso de violação do Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC Animal), após a detecção, pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), de altos níveis do inseticida Fipronil no fígado de um bovino abatido em frigorífico com Serviço de Inspeção Federal. A investigação também contou com a realização de análises laboratoriais para a confirmação da presença do Fipronil em produtos de uso veterinário tanto pelo LFDA como pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal (INC).

Quanto aos agrotóxicos apreendidos, a pasta diz que foram encontrados em uma linha de produção insalubre onde estavam sendo adulterados com a mistura de um produto tóxico não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e direcionados pela empresa infratora para o mercado agrícola.