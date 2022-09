Datafolha em Minas: Zema tem 57% dos votos válidos; Kalil, 34%

29/09/2022 | 20:48



O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), lidera a disputa estadual com 57% dos votos válidos, aponta pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 29. Já o candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e principal adversário de Zema na corrida eleitoral, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) vem em seguida, com 34%.

Em comparação ao último levantamento, de 22 de setembro, Zema oscilou 1 ponto porcentual (pp) para baixo, enquanto Kalil oscilou positivamente 1 pp, de 33% a 34%.

Com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Viana aparece com 5%. Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU) e Cabo Tristão (PMB) têm 1% cada.

Diante desse quadro, a eleição para governador de Minas Gerais será decidida no primeiro turno, segundo o Datafolha, com Zema sendo reconduzido ao cargo. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos.

Segundo turno

De acordo com o levantamento, em um eventual segundo turno na disputa mineira, Zema venceria Kalil por um placar de 55% a 37%. Na comparação à pesquisa anterior, Zema manteve a porcentagem, enquanto Kalil oscilou positivamente 1 pp.

A pesquisa foi contratada pela Globo e ouviu 1.500 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 81 cidades do Estado. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número MG-09084/2022.