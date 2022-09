Datafolha: Lula lidera nos mais pobres; Bolsonaro, entre quem ganha até 5 SM

29/09/2022 | 19:54



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre o eleitorado mais pobre, que recebe até dois salários mínimos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) se mantém numericamente à frente entre quem ganha de dois a cinco mínimos, mas empata no limite na margem de erro com o petista.

Os dados são da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 29. No estrato mais pobre, Lula tem 59% contra 27% do candidato à reeleição. Em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 22, o petista oscilou negativamente dois pontos, e Bolsonaro oscilou um ponto para cima.

No eleitorado que recebe de dois a cinco salários mínimos, o presidente da República tem 44% contra 40% de Lula. Em comparação com a pesquisa anterior, Bolsonaro oscilou negativamente um ponto enquanto o petista viu seus números oscilarem dois pontos para cima. Eles estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro, de dois pontos porcentuais. Bolsonaro lidera também entre quem recebe de cinco a dez e acima de dez mínimos.

A pesquisa foi contratada pela Globo e ouviu 6.800 pessoas, entre 27 e 29 de setembro, em 332 municípios. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o nº BR-09479/2022.