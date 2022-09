Bolsonaro comemora nas redes sociais apoio recebido de Neymar

29/09/2022 | 19:53



Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou nesta quinta-feira, 29, o apoio que recebeu de Neymar. Em um vídeo, o jogador de futebol canta um jingle da campanha que menciona o número do candidato à reeleição na urna. "Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro", diz o trecho da música.

"Reeleição, Hexa. Valeu, @neymarjr! Brasil acima de tudo! Deus acima de todos!", escreveu o presidente, ao compartilhar o vídeo do jogador, que também foi repercutido por aliados do candidato. "Menino Ney também é Bolsonaro!", disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria. "Tá dado o recado. Muito obrigado @neymarjr. 22 neles!!!", afirmou o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, que integra a campanha.

Ontem, Bolsonaro visitou o Instituto Neymar Jr., em Praia Grande (SP), e havia recebido outra mensagem do jogador de futebol, que chamou a ida do chefe do Executivo ao local de "ilustre", dois dias após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter realizado um ato com artistas.

"Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michelle, passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Eu queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe. Mas, na próxima vez, estarei junto. Espero que vocês aproveitem essa visita no instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida e eu estou muito feliz que vocês estão aí", afirmou Neymar, em mensagem gravada, mas sem declarar voto naquele momento, o que causou polêmica nas redes sociais.

Em vídeos divulgados pela campanha, Bolsonaro apareceu cumprimentando crianças no instituto, enquanto ouvia alguns gritos de "mito". "Esse instituto é uma referência e é um exemplo para o Brasil todo. O nosso Neymar, o nosso craque da Seleção, um dos melhores jogadores do mundo, é orgulho para todos nós", disse o candidato à reeleição.

"Todo mundo aqui vai estar torcendo por ele Neymar, pela Seleção na Copa do Mundo agora no mês de novembro. Eu tenho certeza que todos estarão de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira, a bandeira mais bonita do mundo. E, também, vão sempre cantar antes dos jogos o hino mais bonito do mundo, que vocês acabaram de cantar agora, que é o nosso Hino Nacional", emendou o presidente.