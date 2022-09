PF apreende 87 cheques em jatinhos com assessoras de candidato ao governo do AM

29/09/2022 | 18:38



A Polícia Federal (PF) apreendeu 87 cheques e R$ 34 mil em dinheiro vivo com cabos eleitorais de um candidato ao governo do Amazonas e de um candidato a deputado federal pelo Estado. O nome dos políticos não foi divulgado.

Os cheques, todos no valor de R$ 120, foram apreendidos nesta quinta-feira, 29, com duas assessoras do candidato a governador no aeroporto de Coari, município a 363 quilômetros de Manaus. De acordo com a PF, além dos cheques, foram encontrados "diversos contratos genéricos de prestação de serviço" com a data do primeiro turno da eleição. Os cheques e os contratos estavam em dois jatinhos.

A Polícia Federal informou que abriu um inquérito policial e encaminhou as assessoras para prestarem depoimento ao delegado responsável.

Os R$ 34 mil em espécie foram apreendidos na noite de quarta-feira, 28, com o irmão de um candidato a deputado federal. A PF recebeu um denúncia anônima e fez a abordagem quando ele estava saindo de casa, em um bairro da zona centro oeste de Manaus, com o dinheiro. A suspeita é de compra de votos. De acordo com a PF, a origem do dinheiro não foi comprovada.

"A Polícia Federal cumpriu a apreensão, que partiu do recebimento uma denúncia anônima no final da tarde de ontem, com informações de que o irmão do candidato a deputado federal estaria fazendo liberações de valores exorbitantes em dinheiro para líderes de partidos políticos para possível compra de votos", informou a corporação.