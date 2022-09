Banners da campanha do deputado federal Alex Manentel são destruídos

Da Redação



29/09/2022 | 18:39



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo foi acionada na manhã desta quinta-feira (29) na entrada do km 23 da Rodovia Anchieta para checar denúncia de vandalismo e crime eleitoral contra materiais de campanha do deputado federal Alex Manente (Cidadania). Também tesoureiro nacional do partido, Alex busca a reeleição. Cerca de 300 banners foram danificados, segundo o parlamentar.

De acordo com Alex Manente, há 10 dias os materiais de sua campanha têm sido rasgados e levados de pontos estratégicos na cidade, mas nos últimos dias as ações têm se intensificado. "Frequentemente nossos materiais têm sido destruídos, e não acredito que seja isso o que os eleitores esperam. Eles devem avaliar as opções e votar, sem esse tipo de destruição", diz.



Como não foi comprovado flagrante, ninguém foi preso. A GCM orientou os envolvidos a registrarem boletim de ocorrência. O departamento jurídico da campanha de Alex Manente está cuidando dos casos.



O parlamentar está em seu segundo mandato em Brasília e concorre novamente ao cargo. Reeleito em 2018 com 114.714 votos, é um dos parlamentares mais jovens da legislatura. Recentemente, foi escolhido como melhor deputado do País na legislatura 2019/2022 pela organização Ranking dos Políticos.