Indústria calçadista gera 40 mil postos de trabalho entre janeiro e agosto

29/09/2022 | 18:15



Entre janeiro e agosto, a indústria de calçados gerou 40 mil postos de trabalho. Somente em agosto foram mais de 5 mil vagas criadas. Com o registro, o setor encerrou agosto totalizando mais de 306 mil pessoas empregadas diretamente na atividade em todo o Brasil, o melhor estoque de empregos do setor desde outubro de 2015. No comparativo com agosto de 2021 o crescimento é de 16,5%. Os dados são elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), com base na pesquisa de emprego do Ministério do Trabalho.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, ressalta que o número é resultado da recuperação da atividade, com crescimento registrado tanto no mercado interno quanto externo.

"No varejo doméstico, que representa mais de 85% das vendas da indústria de calçados, já crescemos 11% no comparativo entre janeiro e julho deste ano com o mesmo intervalo do ano passado. Já as exportações cresceram 30% no comparativo entre janeiro e agosto deste ano com o mesmo período de 2021. E a demanda por calçados segue em crescimento e deve ser acentuada no último trimestre do ano em função das festas", avalia o executivo.