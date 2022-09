Estudante é morto a tiros por GCM em São Bernardo

Da Redação



29/09/2022 | 17:10



Um estudante universitário de 19 anos foi morto depois de ser baleado na noite de terça-feira (27) após sair da faculdade, em São Bernardo. O autor dos disparos é o Guarda Civil Metropolitano Marcelo Antônio de Oliveira Júnior, de 34 anos.

Lucas Costa de Souza saiu do Senac, onde cursava administração de empresas, e foi morto ao confundir o carro de seu pai com o do GCM. O caso ocorreu na Avenida Senador Vergueiro. por volta das 22h.

O jovem abriu a porta do carro ao pensar que seu pai o esperava ao fim da aula. O GCM, segundo boletim de ocorrência, atirou ao pensar que se tratava de um assalto. De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, o GCM estava de folga. Ele está detido no 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.



CONFUSÃO





Segundo a mãe do rapaz disse na delegacia, todos os dias o marido buscava o filho depois da aula na faculdade. Na terça-feira, no entanto, o combustível do carro acabou. Ele, então, ligou para o filho e disse para esperar no ponto de ônibus próximo à faculdade.



O carro do pai é vermelho e tem vidros escuros. O carro do GCM tem as mesmas características, o que pode ter feito o jovem se confundir. Pouco tempo depois, o GCM parou no semáforo, nas proximidades do ponto de ônibus.



O jovem, então, tentou entrar no veículo. A mãe do garoto disse, ainda na delegacia, que Lucas costumava entrar no carro do pai sem olhar, de fato, se era o veículo do pai.

A Prefeitura de São Bernardo, por meio de nota, afirmou que “instaurou processo de sindicância para auxiliar na apuração dos fatos”