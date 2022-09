Eletrobras vai estudar possíveis vendas de SPEs nas quais é minoritária

29/09/2022 | 16:48



O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, disse nesta quinta-feira, 29, que sua gestão estuda a venda de empresas em que o grupo tem participação, mas é minoritária. Ele disse que sua gestão vai priorizar ativos em que a Eletrobras é controladora. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa.

"Vamos estudar possíveis vendas de SPEs (sociedades de propósito específico), nas quais somos minoritários. Queremos ativos onde temos controle. Não somos investidores financeiros", disse o executivo.

A fala vem em linha com as expectativas do mercado em relação à nova gestão da Eletrobras sobre ganho de eficiência. Não significa necessariamente um enxugamento da empresa, uma vez que um dos eixos de ação anunciados é o estudo de "novas avenidas de crescimento", via leilões ou fusões e aquisições.

Na rota do ganho de eficiência, disse Ferreira Jr., estão mudanças no tamanho do corpo de funcionários. Ele disse que, já em novembro, será apresentado um plano de demissão voluntária (PDV) negociado pelos dirigentes que o antecederam.

Esse programa, afirmou, será voltado a funcionários "aposentados e aposentáveis" e abrirá espaço para a contratação de colaboradores mais jovens.