Zilu Godói mostra estragos da passagem do furacão Ian nos Estados Unidos

29/09/2022 | 16:10



Zilu Godói estava preocupada com a passagem do furacão Ian em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, onde ela vive. A ex-de Zezé Di Camargo até mesmo postou stories guardando objetos do quintal, que poderiam ser levados com os ventos fortes. Nesta quinta-feira, dia 29, a mãe de Wanessa Camargo compartilhou os estragos após o evento atingir sua residência:

- Falei que ia mostrar para vocês. Olha isso. Olha as telas. Arrancou ali, saiu tudo. Tá chovendo ainda. Arrancou tudo lá. Olha o fundo da piscina, que sujeira. Olha onde está a tela que caiu da piscina. Deve ter passado por cima do telhado.

O furacão Ian passou em Orlando na categoria um da escala de Saffir-Simpson, que vai de um a cinco e leva em consideração a velocidade de seus ventos e tempestades. Nos Estados Unidos a catástrofe meteorológica está causando muitos estragos e desastres. O que mais está acontecendo são os alagamentos e inundações.