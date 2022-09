App disponibiliza aulas de pilates gratuitamente

Da Redação

Do 33Giga



29/09/2022 | 15:55



A Kikos Fit, aplicativo de conteúdo fitness 100% gratuito, adiciona mais uma modalidade para seu público: o Pilates. As aulas, que estão disponíveis a partir desta semana no app, serão adicionadas periodicamente – chegando a cerca de 30 até novembro).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

As aulas de Pilates terão a liderança da professora Marcella Contursi, um dos mais renomados nomes da área. Para começar a se exercitar, basta baixar o Kikos Fit no site https://www.kikos.fit (há versões do aplicativo para Android e iPhone).

Aulas de Pilates

Marcella é fisioterapeuta, bailarina clássica, além de pós-graduada em Pilates e prescrição do exercício.

“Acredito que, por meio do Pilates, é possível melhorar a qualidade de vida em todas as idades. Desde a criança ao idoso, do sedentário ao atleta, com ou sem dores”, diz Marcella. “Pode ser útil para a prevenção de lesões, além de proporcionar força muscular, mobilidade articular, consciência corporal, flexibilidade e bem-estar. É também uma ótima escolha de prática de exercícios diários.”

Com mais de 2 mil alunos em sua trajetória, Marcella trabalha seu conteúdo de forma a permitir com que as pessoas possam praticar o Pilates em suas próprias casas, mesmo sem recursos ou estruturas disponíveis – na versão Mat Pilates, que é a dada no aplicativo Kikos Fit, é possível realizar as aulas com um tapete (mat) e nada mais.

Algumas aulas também fazem uso de acessórios simples como bola, bloco, rolo e círculo. Marcella ainda é especialista na formação de novos profissionais do Pilates, com foco em imersão digital.

Ainda de acordo com Marcella Contursi, o Pilates atualmente é uma modalidade não muito acessível a todos. Segundo a professora, tornou-se uma modalidade mais elitizada, com um custo geralmente mais alto do que quando comparado a uma academia.

“Existem muitos estúdios de Pilates espalhados pelo Brasil e os valores variam em cada região. O app Kikos Fit vai levar o Pilates de forma gratuita a todos, e era exatamente isso que o criador do método – Joseph Pilates – queria. Aceitei este desafio justamente para que o método seja conhecido por mais e mais pessoas. Os benefícios são tantos, o movimento cura! O app tem uma proposta excelente de levar o movimento para a casa de todos, é extremamente completo e feito por profissionais de muita qualidade”, complementa.

A Kikos Fit, aplicativo com mais de 350 aulas relacionadas a conteúdos fitness, e mais de 80 mil pessoas ativas no app e com suas rotinas transformada, traz gratuitamente ao público, além do Pilates, mais 16 outras modalidades: