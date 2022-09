Amaury Martins de Carvalho. Um século. Diadema o homenageia. E dá exemplo...

Ademir Medici

O ato está marcado para hoje, às 14h, na Tribuna Livre do Legislativo diademense. Amaury Martins de Carvalho, além de tudo, um homem bom. Trabalhou no armazém do pai, no Centro de Diadema. Tomou conta de barcos e veleiros em Eldorado. Foi chofer de praça e motorista de caminhão. Zelou – e zela – por Eldorado, onde reside, no Jardim Sapopema.

Deixamos uma sugestão à Câmara Municipal de Diadema e ao Centro de Memória da Prefeitura: reunir os escritos do Sr. Amaury. Incluir as matérias e discursos feitos no Legislativo. Reunir as reportagens sobre ele publicadas no Diário e em outros jornais. E transformar em brochura para distribuição nas escolas.

Claro, Amaury Martins de Carvalho ficará muito feliz. Mas, principalmente, ganhará a cidade ao divulgar a história do filho querido.

“Memória” já escreveu: Amaury lutou pela autonomia de Diadema, que pertencia a São Bernardo; fez parte da Imprensa. Como publicitário e jornalista foi um dos pioneiros do News Seller, atual Diário do Grande ABC; atuou no Legislativo; fez memória nos artigos publicados. Faltou dizer que, jovem, o são-paulino defendeu as cores do Eldorado FC.

Todos, pois, à Câmara Municipal de Diadema, hoje, quinta-feira, às 14h. Valeu, presidente Josa Queiroz.

NA TV

Sr. Amaury é o entrevistado desta semana no programa Memória na TV, do DGABC-TV: www.dgabc.com.br .

O TORCEDOR. Sr. Amaury e a carteirinha de sócio do São Paulo em 1948, com a assinatura de Cícero Pompeu de Toledo

EM 1969. Na Câmara Municipal de Diadema, Amaury, José dos Santos Rocha e Dr. Mario Santalucia



EM 1972. Também na Câmara, Amaury, Dr. Osvaldo Morais e Denise Mori Santalucia

EM 2022. No estúdio do DGABC-TV, com a neta Cristina Martins de Souza e o bisneto Vinicius Augusto de Souza

São Bernardo e o busto de Dom Pedro I

Concordo com Memória em relação ao busto de Dom Pedro (domingo, dia 25). A Prefeitura de São Bernardo deveria devolver à cidade e expô-lo no bicentenário da Independência e com muita solenidade. Nem as escolas comemoraram.

Nos meus tempos de estudante, lá se vão mais de oitenta anos, comemorávamos com desfiles na cidade e, ao cabo, a festa continuava no pátio do colégio com discursos, cantos, recitativos, poesias, danças... Bons tempos aqueles!

Alexandre Takara, professor e orientador desta página Memória.

REVOLUÇÃO DE 32

82º dia: 28 de setembro

O exército da lei mantém valentemente as suas posições.

Prossegue o alistamento para o novo contingente.

A cidade de Rio Claro foi ontem bombardeada pelos aviões ditatoriais.

O outro lado

O ministro do Exterior, da parte do general Mena Barreto (ministro do Superior Tribunal Militar), participou-me que este recebera uma carta do general Klinger [dizendo] que, se o governo estivesse de acordo, ele solicitaria armistício para a cessação da luta armada.

NOTAS

Exército da lei: como os revolucionários liderados pelos paulistas se pronunciavam quanto aos combatentes pela Constituição.

Aviões ditatoriais: assim chamados pela imprensa paulista em relação aos aparelhos federais.

Em seu diário pessoal, tornado público em 1995, Getúlio Vargas antecipava o que seria manchete no dia seguinte: São Paulo proporia o armistício, pedindo o fim da revolução, “para poupar mais vidas”.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 29 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1958

SÃO CAETANO – Prefeito Oswaldo Massei recupera-se depois de receber transfusão de sangue.

SÃO BERNARDO – José Emílio Oliveira, o Zé Emilio do time de futebol da Elclor, em Santo André, recebe o Troféu Belfort Duarte, concedido aos atletas de futebol que no espaço de dez anos nunca foram punidos por indisciplina.

SANTOS DO DIA

Miguel, Gabriel e Rafael. Arcanjos. Mensageiros de Deus.

HOJE

Dia Mundial do Coração

Dia do Anunciante

Dia Mundial do Petróleo

Dia do Selinho, em homenagem a Hebe Camargo, que faleceu em 29 de setembro de 2012.

EM 29 DE SETEMBRO DE...

1892 – Instalada a Câmara Municipal de São Bernardo, a primeira da região.

1992 – Manchete do Diário: “Câmara vota impeachment de Collor”. Eram necessários 336 votos para o afastamento do presidente.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em louvor a São Miguel Arcanjo hoje é feriado em municípios como São Miguel (RN), Ipojuca e Santa Cruz do Capibaribe (PE), São Miguel do Oeste (SC), Guanhães, Jequitinhonha, Nova Ponte, Santos Dumont e Rio Piracicaba (MG).

Também é feriado em Camocim (CE) e Resende, Vassouras e Valença (RJ).