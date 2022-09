Michele Umezu, ex de Ronaldo Fenômeno, realiza procedimento cirúrgico para casar virgem na Igreja

29/09/2022 | 15:10



Michele Umezu, ex de Ronaldo Nazário - também conhecido como Fenômeno - passou pelo procedimento cirúrgico de himenoplastia, que consiste na reconstituição do hímen, para voltar a ser virgem e se casar na Igreja. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira a fisiculturista é evangélica e procura o pretendente certo, com a intenção de ter relações sexuais apenas depois da cerimônia.

Em conversa com a coluna, a mãe de um adolescente de 17 anos de idade, fruto do relacionamento com o ex-jogador de futebol, contou:

- Relação sexual só quando me casar na igreja. Ainda não encontrei a pessoa, estou aguardando. Eu estou procurando um homem com os mesmos propósitos e a mesma fé. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque é o que eu realmente quero.

A empresária ainda disse que por causa do uso dos hormônios, ela teve um aumento de libido.

- Aumenta muito a libido da mulher. Tenho outros interesses e prioridades, como campeonato, trabalho, filhos, faculdade, igreja, ONG e uns novos projetos. Além de tudo isso, tenho minhas marcas de óculos, moda praia, moda fitness e boutique. Eu vou entrar com o trabalho de biquíni de competição e acessórios de fisiculturismo. E-books, cursos on-line e consultorias. Não vou perder tempo com um relacionamento sem futuro.