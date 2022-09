Da Redação



29/09/2022 | 14:44



Artigo - A nova mulher 50+

Nas últimas semanas a gravidez da atriz Cláudia Raia, aos 55 anos e na menopausa, agitou as redes sociais. O assunto, como era de se esperar, gerou muita repercussão. O espanto das pessoas é natural, uma vez que, biologicamente, as chances de uma mulher engravidar nessa fase da vida, e de forma natural, são raras. Mas não é apenas isso que surpreende a sociedade quando o tema é a mulher 50+.

Até bem pouco tempo os 50+ da mulher eram rodeados de tabus. A partir dessa idade não era mais ''permitido'' sonhar em constituir uma família, pensar em uma nova carreira. Após a menopausa, então, o que mais se ouvia era: "Se prepara, porque agora é ladeira abaixo."

Quando as primeiras mulheres nessa idade ousaram se separar, sonhar com uma nova carreira, as censuras continuavam com conselhos para que ela deixasse esses pensamentos de lado, focasse na aposentadoria, criação dos filhos, curtir os netos e seguir naquele casamento falido "porque melhor mal acompanhada do que sozinha" e "nessa idade, ninguém mais vai te querer." Mas chegou a nossa vez dos 50+ e então tapamos os ouvidos para esses discursos ultrapassados e ousamos nos reinventar.

Gosto de utilizar os exemplos de mulheres famosas para me inspirar. Além da Cláudia Raia, temos a atriz Mônica Martelli, que, aos 51 anos, encontrou um novo amor e aos 54 leva sua sensualidade e beleza aos palcos do teatro. A atriz Ingrid Guimarães, aos 50 anos, foi contratada pela Prime Vídeo e é a primeira showrunner da empresa. E o que dizer de Viola Davis, que aos 57 interpreta uma guerreira africana em A Mulher Rei e surge com corpo definido e uma força física invejável.

E para não ficar apenas nas celebridades, minha colega de faculdade, a jornalista e executiva Alessandra Blanco, aos 50 anos, é a primeira mulher a ocupar o cargo de country manager do Yahoo Brasil.

Esses exemplos inspiradores nos mostram que aos 50 não só podemos, como devemos continuar nos reinventando, gestando ­ não apenas filhos, mas novos projetos, novos sonhos. Não somos obrigadas a focar na aposentadoria, podemos mudar de profissão até. Mas, principalmente, temos todo o direito de sonhar, aproveitando a experiência dos anos já vividos, para construir um novo futuro.

Nós, 50+ de hoje, estamos desbravando um novo caminho que será desfrutado pelas gerações futuras. E, como disse a Cláudia Raia em entrevista recente: nos 50+ estamos no segundo ato da vida, e em qualquer peça de teatro, o segundo ato é sempre o mais esplendoroso, onde o personagem principal brilha ainda mais.

Adriana Franco, 51 anos, é jornalista, produtora de conteúdo, asesora de imprensa e segue buscando muito mais.

Palavra do Leitor

Defunto ruim

Acho que a quatro dias das eleições, discutir e comentar sobre as pesquisas eleitorais, apresentadas pelos institutos e mídias, é gastar velas com defunto ruim, ou seja, perda de tempo. Mas sempre atento, porque o ser humano, pela ambição de chegar ao poder, é capaz de mover céus e terras. Hoje com toda a tecnologia, de vídeos, imagens e sons, fica praticamente impossível esconder ou querer enganar o povo, o Brasil e o mundo inteiro. E é bom lembrar que na história da humanidade nunca houve poder ou força maior que os sonhos, a esperança e o patriotismo de um povo e sua Nação. Pra frente Brasil.

Sergio Antonio Ambrósio - Mauá

Celso de Mello, vergonha

É triste ver um ministro da nossa Suprema Corte declarando seu voto a um candidato à Presidência. Eles devem se mostrar imparciais, e não declarar apoio a X, Y ou Z. Celso de Mello é uma desonra à toga do Supremo Tribunal Federal.

Moyses Cheid Junior - Capital

Como ganhar a eleição

Rubens Barbosa escreve com todas as letras os elementos que podem garantir votos numa eleição: favores, esperança e relações pessoais. Os elementos estão no documento de Quintus Tulius, que fez de Cícero, seu irmão, um vitorioso. Muitos eleitores vão às urnas sem esperar favores e sem ter relações pessoais. Eles têm esperança e acreditam que podem mudar o país. Nesse sentido é desanimador constatarmos que não demos um passo à frente quando se trata de eleição. É tempo de promessas, mentiras e um salve-se quem puder. Pobre Brasil!

Izabel Avallone - Capital

É verdade

''Quem tem amigo não morre pagão'' funcionou na prática. Lula, envolvido na Operação Lava Jato, condenado em dois processos em três instâncias e enquadrado na Lei de Ficha Limpa, foi preso num SPA em Curitiba e até pôde arranjar namorada e dar entrevistas, mas devido ao CEP dos processos que redundou em prescrição, está solto e limpo na peneira eleitoral e lidera as pesquisas presidenciais. Lula é o dono do PT. O PT, envolvido primeiro no Mensalão, depois no Petrolão que causou à Petrobras a maior corrupção à face da Terra (com a simbólica recuperação de cerca de R$ 5,3 bilhões do prejuízo de R$ 29 bilhões). Lula se diz inocentado, mas não foi. Os processos foram transferidos de Curitiba para Brasília. Tem mais. Pasme. Lula, em sua campanha presidencial, se diz inocente, absolvido nos processos da Lava Jato e "vai receber do Estado indenização pelo prejuízo em sua vida enquanto ele esteve preso". Os justiceiros da Lava Jato viraram bandidos, perseguidos e processados, enquanto os envolvidos na Lava Jato estão soltos, viraram mocinhos e provavelmente serão indenizados pelo Estado, numa autêntica inversão de valores. Assim o crime compensa, pois "quem tem amigo não morre pagão".

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)