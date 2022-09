Da Redação



Eleição extra mexe o tabuleiro em Ribeirão

O secretário de Zeladoria e Manutenção Urbana de Ribeirão Pires, Rubens Fernandes, o Rubão, já anda fazendo pesquisas nas redes sociais para tentar viabilizar o seu nome para entrar na disputa pela Prefeitura na eleição extra que será marcada pelo TRE. Ele é do PL, mesmo partido do ex-prefeito Clovis Volpi ­ cassado pela Justiça Eleitoral ­, e quer mostrar que tem viabilidade. Como Rubão avalia que seu nome pode não ser o escolhido como representante do grupo do ex-chefe do Executivo, até já foi visto andando com o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania) pela cidade. Inclusive, os dois estariam com agendas marcadas em templos religiosos do município, em claro sinal de que estão em pré-campanha. Vale lembrar que Roncon se lançou como postulante à principal cadeira do Paço logo que Volpi foi apeado do poder. Comentários dão conta de que Rubão vai roer a corda e abandonar o barco liderado pelo ex-prefeito. A avaliação é de que ele faz jogo duplo, pois está com um pé no governo e outro na candidatura adversária, de Roncon.

Bastidores

Aliado de Tarcísio

Com base eleitoral em São Caetano, o engenheiro civil Giovani Falcone (PRTB) tem festejado o crescimento de sua candidatura a deputado federal nas últimas semanas. Uma das razões, além do conhecimento por parte doeleitor de suas propostas, é a sua aproximação com o ex-ministro e candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Falcone é uma espécie de braço-direito de Tarcísio na região e, em todas as visitas do candidato ao Grande ABC, inclusive quando veio à sede do Diário, Falcone sempre esteve ao lado dele.

Caminhada

Atividade que praticamente marca o fecho das principais atividades de campanha do PT em São Bernardo foi realizada hoje, a partir das 10h, quando houve caminhada entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a Praça da Matriz pela Marechal Deodoro, tradicional rua do comércio na cidade. O ato reúne os candidatos ao governo do Estado Fernando Haddad (PT), a deputado federal Luiz Marinho (PT) e ao Senado, Márcio França (PSB). Participante histórico, o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve presença confirmada. Mas o convite publicado nas redes sociais, inclusive de apoiadores, dá a impressão de que o ex-presidente será a estrela da festa. Afinal, o material de propaganda traz fotos dos quatro.