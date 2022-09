Eduardo Paes libera transporte gratuito por ônibus e BRT no Rio no domingo

29/09/2022 | 14:11



O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), anunciou nesta quinta-feira, 29, via redes sociais, que no domingo, 2, dia do primeiro turno das eleições, o transporte por ônibus e BRT na cidade não será cobrado entre as 6h e as 20h.

"Vamos fortalecer a festa da democracia", escreveu o prefeito, que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Basta apresentar seu título de eleitor, embarcar e ir às urnas votar em seus candidatos. Vamos exercer nosso direito democrático."

Decreto publicado nesta sexta-feira, 30, regulamentará a decisão. O anúncio veio em meio a especulações de que empresas de transporte poderiam, propositalmente, colocar menos veículos nas ruas no dia das eleições. O objetivo seria dificultar a votação da população mais pobre.

Lula intensificou nos últimos dias os pedidos contra a abstenção eleitoral, o que se tornou um foco na campanha. Em primeiro lugar nas principais pesquisas eleitorais, o ex-presidente tem repetido os pedidos para que os eleitores compareçam às urnas no dia 2 de outubro. Entre 2006 e 2018, o índice de pessoas que deixaram de votar passou de 16,7% para 20,3%.