Nívea Maria revela qual personagem foi mais marcante em sua carreira

29/09/2022 | 14:11



Nívea Maria tem uma carreira completamente consolidada na televisão basileira e recentemente arrumou um tempinho em sua agenda agitada para conversar com Daniella Albuquerque, do programa Sensacional, transmitido pela RedeTv!.

Durante o bate-papo descontraído, a atriz que está no auge dos seus 75 anos de idade contou que teve que reaprender a viver após o fim de seu casamento de quase 30 anos e também que enfrentou a depressão durante um dos momentos mais especiais de sua carreira - quando atuava em Caminho das Índias.

- No começo da novela, estava saindo da depressão. Tem algumas cenas que estou muito lenta e aérea. Estava meio que no botão automático. Eu mesma assistindo, falo: Nossa, como estava sem expressão, meio apática, falando o texto. Não era a energia que normalmente tenho. Com o trabalho e todos os meus colegas, que deram apoio, voltei a ser a criança palhaça que sou em estúdio.

Já a personagem de A Casa das Sete Mulheres, de 2003, a Dona Maria, foi uma das mais marcantes de toda a sua carreira porque ela conta que a personagem a ajudou a superar o fim traumático de seu longo casamento.

- Foi um momento pessoal difícil. Depois de 28 anos meu casamento terminou e estava meio perdida, porque desde muito cedo sempre tive um companheiro, alguém que administrava as coisas. Me assustei um pouco porque não sabia pagar nem uma conta de luz. Mas acho que transferi esse medo de enfrentar a vida como uma mulher guerreira, sozinha e com filhos e usei a minha personagem. Foi ali que ganhei forças para enfrentar o meu dia a dia.