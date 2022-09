Do sertão de Pernambuco para o mundo! João Gomes assina contrato internacional

29/09/2022 | 14:11



João Gomes é um dos maiores queridinhos do forró e piseiro atualmente, e tem motivos de sobra para comemorar o seu bom desempenho na carreira. Recentemente, o cantor revelou que estava super nervoso para pisar no palco de um camarote no Rock in Rio.

E agora, João Gomes dividiu com seus fãs e seguidores que assinou o seu primeiro contrato internacional em Paris, na França. Tudo isso, trata-se de um acordo com a Believe que é uma empresa responsável pela divulgação dos trabalhos do artista.

Minha história resumo: eu quis muito presentear meu amigo com uma sanfona. Foi meu grande sonho e hoje estamos aqui na França e assinei um contrato internacional. A todos meus amigos que acreditaram em mim e me incentivaram a fazer vídeos. A toda minha família a toda essa turma que me acompanha nos shows e acredita nos sonhos que Deus tem... Eu agradeço! Do sertão pernambucano para agora a Believe.

Vale lembrar que João Gomes já falou várias vezes publicamente que tem uma quedinha por Maisa Silva e recentemente a apresentadora compartilhou algumas frases soltas em suas redes sociais e os fãs até questionaram se ela estava mandando indireta para ele.