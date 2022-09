Solteira, Maiara curte piscina, faz postagem sobre amor e recebe o carinho dos fãs

29/09/2022 | 14:11



Solteira, Maiara está evitando falar de mais um término com Fernando Zor e está aproveitando para interagir com os seus seguidores nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, dia 29, a cantora postou uma foto na piscina e fez uma postagem sobre amor.

Quando as borboletas se apaixonam, elas sentem humanos no estômago?, questionou ela.

Rapidamente, através dos comentários, os fãs da cantora deixaram mensagens carinhosas e a elogiaram:

Meu amor todinho, disse uma.

Coisa mais linda, você é tão preciosa, comentou uma segunda.

A gente consegue sentir sua leveza daqui, escreveu uma terceira.

Vale pontuar que de acordo com o Metrópoles, Maiara foi aconselhada por sua assessoria a não comentar sobre o término com o sertanejo. De acordo com o veículo, a ideia é não desgastar ainda mais o assunto. Eita!