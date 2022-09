Maíra Cardi fala sobre educação das crianças e ensinar a dizer não quando necessário

29/09/2022 | 13:11



Mãe de uma garotinha de três anos de idade, Maíra Cardi parece estar bem preocupada com a educação que está proporcionando à filha e decidiu abrir a discussão com seus seguidores. Em um Reels postado no Instagram, a influenciadora deixou o questionamento na legenda:

Você já pensou que muitas dificuldades que acontecem na sua vida, acontecem justamente porque você não sabe dizer não?

Já no vídeo ela destrinchou um pouco o assunto e começou:

- O fato de você não deixar o seu filho dizer: Não, não quero, não gosto, o perigo disso? Porque quando você cria uma criança para ser educada, você cria alguém para não saber o que merece.

Ao longo de seu discurso, Maíra explica que o papel dos pais é ensinar a suas crianças os limites que devem impor em todos os seus relacionamentos e ambientes em que viverá ao longo de sua vida.

- Você vai ter um ótimo filho, parabéns para o seu filho, que para os olhos dos outros vai ser muito educadinho, mas esse filho, vai sofrer abuso no trabalho, vai arrumar trabalho onde as pessoas acabam dando muito mais trabalho do que deveria, pagam menos, ele vai sofrer abuso nos relacionamentos amorosos, vai sofrer um abuso nas amizades, enfim, em tudo isso.