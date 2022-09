Whindersson Nunes anuncia afastamento das redes sociais e revela motivo: Fase de transição

29/09/2022 | 13:11



No final da tarde da última quarta-feira, dia 28, Whindersson Nunes aproveitou um momento de relaxamento para bater um papo direto com seus seguidores no Instagram. O humorista, que estava em uma banheira em Punta Cana, na República Dominicana, para o aniversário de Gabi Lopes, gravou uma sequência de Stories abrindo seu coração sobre o momento atual de sua vida e carreira.

- Estamos em momentos de transição, uma parada bem legal, vou dar uma descansada nos próximos meses. Vou passar um tempo tentando organizar, o que fazer com tudo o que está acontecendo na minha vida. Estou feliz que estou vivendo todos os melhores momentos, estou bem de boa.

Whindersson já deixou avisado que seu próximo show que acontece em São Paulo no Espaço das Américas será o último da turnê atual e depois disso ele ficará um tempo descansando longe das redes sociais, mas sem sumir, e estudando novas formas de se expressar através de sua arte.

- Eu vou focar em estudar umas coisas assim, e continuar trabalhando com o que eu gosto que é arte. Eu sou artista, eu não consigo sumir, eu vou aparecer porque eu gosto de aplauso, eu gosto de me expressar da forma que eu quero e me fazer ser compreendido.

O humorista seguiu dizendo que vai continuar estudando seu público e a melhor forma de seguir com sua carreira sem que ninguém decida o que ele deve fazer. E já deixou avisado: em 2023 Whindersson vai lançar dois filmes!

- No próximo ano eu vou fazer dois filmes iradíssimos que eu tenho que me dedicar muito. Por isso que eu fiz essa luta com o Popó, foi uma preparação corporal para poder ver se eu consigo fazer essa parada, que eu só quero pegar coisa que eu quero fazer impressionante.