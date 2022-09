Simone Mendes lançará carreira solo oficialmente em festival, entenda

29/09/2022 | 13:11



Nesta quinta-feira, dia 29, a assessoria de Simone Mendes anunciou por uma nota que sua carreira solo será lançada oficialmente em novembro deste ano, em um festival musical que acontecerá em Goiânia, no Goiás. Desde o término da dupla com Simaria em agosto deste ano, a artista esteve no show de Gusttavo Lima e já havia revelado a seus fãs que seguiria sozinha na música, mas agora a nova era tem dia e local marcados.

Por meio de uma nota enviada ao ESTRELANDO, a equipe da cantora deu maiores detalhes sobre seu retorno aos palcos entre os dias 12 e 13 de novembro, no Caldas Country Festival:

Atenção, fãs! Simone Mendes já tem data e local para se apresentar no primeiro festival de sua carreira solo. A cantora está confirmada no Caldas Country Festival, megaevento que reúne os maiores artistas da música brasileira, marcado para os dias 12 e 13 de novembro, em Caldas Novas (GO). A cantora segue no gênero sertanejo em que brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil e já está se preparando para levar sua voz potente e todo seu carisma para todos os cantos do país, em uma grande turnê, com a mesma equipe que acompanhou a dupla nos últimos anos.

Além da sertaneja, outros artistas já foram confirmados no evento, entre eles Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa. Mas não só de modão será composta a festa, DENNIS também está na lista, assim como Pedro Sampaio e Harmonia do Samba. E aí, ficou animado?