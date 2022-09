É revelado apelido nada carinhoso que Meghan Markle recebeu por sua equipe

29/09/2022 | 13:11



Todo mundo sabe que Meghan Markle e o Príncipe Harry abriram mão da realeza e segundo informações retiradas do livro Extracts Of Courtiers, a Duquesa de Sussex era bastante exigente com a sua equipe e segundo eles, ela se fazia de vítima para planejar a saída da Família Real.

Por conta deste comportamento da atriz que sempre reclamava que não era bem tratada e queria usar isso como motivo para justificar a saída da Cora, ela acabou recebendo um apelido que veio à tona apenas agora. De acordo com o livro, Meghan Markle era chamada por sua equipe de sociopata narcisista.

Ela queria ser rejeitada (pela Família Real], porque estava obcecada com essa narrativa desde o primeiro dia

E não foi só isso, segundo uma prima de terceiro grau do Rei Charles III, Christina Oxenberg, a esposa de Príncipe Harry sofre de uma espécie de trote da Família Real

Para Meghan Markle eu digo: O que você está passando é uma espécie de trote infernal. Se ela não conseguir aguentar firme, virá outra pessoa que pode aguentar. Ninguém consegue se livrar. Eles são duros com estrangeiros. Não é sobre a cor da sua pele. É sobre ser estrangeiro.