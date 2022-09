Fed precisará manter taxas altas por mais tempo do que previsto, diz dirigente

29/09/2022 | 12:51



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, James Bullard, afirmou nesta quinta-feira, 29, que a instituição precisará manter as taxas altas por mais tempo do que o previsto anteriormente pelo mercado. Em evento do HSBC, o banqueiro central defendeu que agora é um bom momento para o Fed agir e controlar a inflação, já que o mercado de trabalho está forte, com abertura de muitas vagas.

"Há riscos altos de recessão causada por choques, mas não é o cenário base. Precisamos manter taxas altas por mais tempo até vermos inflação desacelerar", ressaltou Bullard. "Não é uma boa ideia mexer na meta da inflação. Precisamos levar as expectativas de inflação de volta à meta", completou.

Com relação ao balanço patrimonial, Bullard afirmou que acredita que a instituição começou tarde o processo de redução. "Aperto quantitativo (QT) está nos ajudando. Estou ansioso para ver como o QT afeta as condições financeiras", diz. "Precisamos de tempo para avaliar efeitos da redução do balanço patrimonial", ponderou.

Quando perguntado sobre a recente alta dos rendimentos dos títulos americanos, ele destacou que acredita que é positiva, pois condiz com o objetivo de fazer com que a inflação desacelere.

Bullard ainda comentou, após ser questionado sobre a valorização do dólar, que os bancos centrais ao redor do mundo não foram "pegos de surpresa" sobre as políticas do Fed, já que a instituição vem sendo clara. Para ele, isso limitou a possibilidade de os BCs não terem tempo de reagir.