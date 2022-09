Atriz de 'Malhação', Ludmila Dayer, revela diagnóstico de esclerose múltipla

29/09/2022 | 12:50



Ludmila Dayer, conhecida por participar de Malhação nos anos de 1995 e 2000, revelou nesta quarta-feira, 28, que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Em live no Instagram, a atriz contou que doença foi causada pelo vírus EBV (Vírus Epstein-Bar). Ludmila relatou que tudo começou quando, em 2020, ela percebeu uma perda na cognição e visão e passou a sentir muita fraqueza com frequência. Durante um ano, ela enfrentou uma bateria de exames sem conseguir um diagnóstico.

"Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer", afirmou.

Após um ano de investigação, ela recebeu o diagnóstico e mudou a sua alimentação. Segundo a atriz, a principal suspeita é de que a doença tenha sido desencadeada pelo vírus EBV, que pode ser transmitido pela saliva, por transfusões de sangue e por meio do contato com objetos contaminados. "Tirei glúten, ovo, carne animal. Tudo que alimentava o vírus e provocava os sintomas. Também passei a comer coisas que desinflamam meu organismo", finalizou a atriz.