TSE nega registro da candidatura de Neri Geller ao Senado

29/09/2022 | 12:24



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou nesta quinta-feira, 29, o registro de candidatura do deputado Neri Geller (PP-MT) ao Senado. Geller é um dos principais fiadores da candidatura do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no setor do agronegócio. A decisão foi unânime e atendeu a Un recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE). Em agosto, o TSE havia cassado o mandato do deputado de 2018 por irregularidades na campanha eleitoral. Com a decisão, Geller se tornou inelegível por oito anos, mas seguiu com a candidatura ativa. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT) aceitou, em setembro, o registro de Geller. O MPE, que já havia pedido a impugnação do candidato, entrou com recurso no TSE para questionar o registro.