Dez candidatos tentam vencer a eleição para o governo de SP

Da Redação



29/09/2022 | 12:17



Dez nomes tentam vencer o pleito para o comando do Palácio do Bandeirantes a partir de 2023 (confira a relação na arte abaixo). Em 2018, 12 postulantes concorreram ao cargo, que foi vencido, na ocasião, por João Doria (PSDB), ao derrotar Márcio França (PSB), então governador, no segundo turno.

A disputa deste ano colocará em prova os 28 anos de gestão tucana frente ao comando do Estado, desde que Mário Covas venceu a eleição de 1994. Neste ano, o representante do PSDB nas urnas será o atual governador Rodrigo Garcia. Ex-presidente da Assembleia, ex-deputado federal e secretário de Estado em diversas administrações, Rodrigo Garcia era o vice de João Doria (PSDB), que renunciou no início de abril para tentar se firmar como o principal candidato da terceira via à Presidência, o que acabou não acontecendo.

Na campanha, Rodrigo tem adotado o mote de ''''''''proteger'''''''' São Paulo da direita e da esquerda, usando o argumento de ser um político independente, sem padrinho.

Na disputa estadual também está o ex-ministro da Infraestutura do governo Jair Bolsonaro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que participa pela primeira vez de uma eleição. Considerado um quadro técnico, Tarcísio tem a missão de buscar o voto do eleitor mais conservador do Estado e que está mais associado às ideias do bolsonarismo. Nesse sentido, tem rivalizado diretamente com Rodrigo Garcia.

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) também é um nome forte para disputa, em um Estado em que o PT nunca venceu e que apenas uma vez esteve no segundo turno (em 2002, com José Genoino, que foi derrotado por Geraldo Alckmin).

Na eleição de 2018, Haddad foi o nome do PT para a disputa presidencial, após o registro de Lula ter sido indeferido pela Justiça Eleitoral. Ele foi derotado por Bolsonaro no segundo turno.

Atual deputado federal, Vinicius Poit (Novo) entrou na disputa pelo Palácio dos Bandeiranres com o discurso anti-política e de economia dos gastos públicos. Sem utilizar recursos do fundo partidário, o político tem feito vaquinha virtual, além de doações de pessoas físicas.

O ex-prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar (PDT) é o nome de Ciro Gomes na eleição e usa como modelo as ações implementadas em sua gestão municipal.