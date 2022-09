'A Fazenda': Ingrid joga fezes de vaca em roupas de rival e gera briga

29/09/2022 | 12:15



Nesta quarta-feira, 28, aconteceu a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2022 que definiu Vini Büttel como vencedor e, consequentemente, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro disputam a roça com Deborah Albuquerque. No entanto, a estratégia do vencedor causou revolta em Ingrid. Na madrugada desta quinta-feira, 29, a influenciadora jogou fezes de vaca nas roupas do novo fazendeiro e os dejetos acabaram atingindo peças de outros peões, Lucas Santos, André Marinho e Shay.

Moranguinho sugeriu jogar as roupas da rival na fogueira. Vini foi confrontar Ingrid na área externa da sede e a discussão piorou. "Fedelha, você não aguenta pressão. A pessoa que não sabe português, não fala nada. Só dança", debochou. "E você só fala m****. Covarde do c******", rebateu Ingrid. Depois da discussão, Vini escondeu a maquiagem de Ingrid no lixo da cozinha da casa.