Cadeira paulista no Senado Federal tem 11 nomes na disputa

29/09/2022



O eleitor paulista decide no domingo (2) o nome do candidato que vai ocupar a terceira cadeira de senador pelo Estado pelos próximos oito anos. Atualmente, o posto é ocupado pelo ex-governador José Serra (PSDB), que optou por se candidatar a deputado federal em vez de lutar pela reeleição no Senado.

Entre os candidatos está o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), 59 anos, que administrou o Estado em 2018, quando o titular Geraldo Alckmin renunciou para disputar a eleição presidencial daquele ano. Formado em Direito, foi ainda vereador e prefeito de São Vicente, onde nasceu, e deputado federal.

Ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação no governo do presidente Jair Bolsonaro, o engenheiro e astronauta Marcos Pontes (PL), 59, é outro dos candidatos paulistas ao Senado. Nascido em Bauru, tornouse em março de 2016 o primeiro brasileiro a viajar ao espaço, passando quase dez dias na Estação Espacial Internacional.

Aldo Rebelo, 66, ex-ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Esporte no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2011 e 2016, é o nome do PDT a senador. Alagoano de Viçosa, ele já exerceu dois mandatos de deputado federal, chegando a presidente da Câmara, onde permaneceu de 2005 a 2007.

Uma das responsáveis pelo pedido de impeachment que cassou o mandato da presidente Dilma Rousef (PT) em 2016, a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), 48, também concorre ao Senado por São Paulo. Paulistana de nascimento, é advogada e professora de Direito na USP (Universidade de São Paulo). (Confira na arte abaixo o nome, o partido e o número dos demais candidatos)

Existem 81 cadeiras no senado, ocupadas por três representantes de cada um dos 26 Estado e outros três do Distrito Federal. Além de Serra, são senadores por São Paulo Alexandre Luiz Giordano (MDB), que assumiu a vaga com a morte do titular Major Olimpio, em 19 de março, e Mara Gabrilli (PSDB). O Senado é considerada a câmara alta do Congresso, revisando projetos aprovados pela Câmara. Cabe à Casa julgar processos contra o presidente da República e ministros de Estado ou das cortes superiores.