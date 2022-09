Canto dos Dinossauros – Conheça o parque temático inaugurado em SP

Redação

29/09/2022



O Restaurante Canto da Mata Forneria, em São Paulo (SP), inaugurou o parque temático Canto dos Dinossauros. Com 4 mil metros quadrados, o complexo temático foi projetado para crianças de até 12 anos, mas promete agradar também adolescentes e adultos que curtem aventura e contato com a natureza.

Parque Canto dos Dinossauros

O local tem um circuito especialmente desenhado dentro da mata, com mini dinossauros e um T-Rex de 4,5 metros de altura. Há também efeitos sonoros e de fumaça, além de atividades interativas como Caça aos Ossos, Ponte de Obstáculos, Labirinto e Pintura de Dinossauros.

A experiência tem duração de aproximadamente 50 minutos para grupos de até 15 pessoas, sendo que todo o percurso é guiado por monitores e apresenta placas explicativas. O passeio ensina sobre preservação ambiental, traz curiosidades, conta a história dos dinossauros de forma lúdica e promove o entendimento de tempo e dimensão de espaço.

Vale a pena destacar que o percurso acontece em ambiente controlado e seguro, com redes de proteção, uso obrigatório de capacete e ficha de autorização assinada pelos pais ou responsáveis. O local ainda dá acesso a uma loja exclusiva, com produtos temáticos, no início e no final do percurso.

O parque funciona de quarta a domingo, das 9h30 às 17h, e recebe também grupos escolares. Para participar do percurso é indicado fazer reserva prévia. Os ingressos para crianças até 14 anos custam R$ 45. Há também os pacotes: criança acompanhada de um adulto, saem por R$ 59,90, criança acompanhada de dois adultos: R$ 69,90. Adultos sem crianças, pagam R$ 90,00. Grupos acima de 30 crianças: R$ 30 por criança – coordenadores e professores que estiverem acompanhando os menores não pagam.

Serviço

Canto dos Dinossauros

Endereço: Av. Dr. Martin Luther King, 1861 – Vila São Francisco, São Paulo

Horário de funcionamento: quarta-feira a domingo, das 9h30 às 17h

Valor dos ingressos: R$ 45 para crianças de até 14 anos e R$ 90 para adultos.

Pacotes especiais: R$ 59,90 para criança acompanhada de um adulto e R$ 69,90 para criança acompanhada de dois adultos.

Para participar do percurso é indicado fazer reserva prévia pelo e-mail cantodosdinossauros@gmail.com ou WhatsApp (11) 91005-1060.



