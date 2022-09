Onze nomes disputam no domingo comando do Palácio do Planalto

Da Redação



Os brasileiros irão escolher, no domingo (2), em primeiro turno, e no dia 30 de outubro, caso haja segundo turno, o nome de quem irá comandar o Palácio do Planalto entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2026. No pleito deste ano, são 11 candidatos (veja arte abaixo com nomes em ordem alfabética, partidos e seus respectivos números) solicitaram registro para disputar a eleição junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O número é 15% inferior ao quadro de 2018, quando 13 presidenciáveis tiveram seus nomes nas urnas eletrônicas.

Naquela ocasião, a eleição foi vencida por Bolsonaro, que derrotou Fernando Haddad (PT) no segundo turno com 57,8 milhões de votos conquistados, o que equivalente a 55,13% do total de votos válido. Antes da disputa presidencial, o atual presidente havia sido deputado federal por sete mandatos.

Pela primeira vez, um ex-presidente da República estará na disputa eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito em 2002 e reeleito em 2006. Antes, o petista havia participado de outras eleições, quando foi derrotado em todas elas: 1989 (perdeu para Fernando Collor), em 1994 e 1998 (quando foi derrotado duas vezes por Fernando Henrique Cardoso). Em abril de 2018, Lula foi preso por condenação de corrupção, no âmbito da Operação Lava Jato. Ele foi solto 580 dias depois e teve sua sentença anulada pelo ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal). Lula e Bolsonaro têm polarizado a disputa desde o início da campanha eleitoral.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) disputa a eleição a presidente pela quarta vez. Ele participou do pleito em 1998 (quando foi o terceiro colocado), em 2002 (ficou em quarto) e em 2018 (novamente em terceiro).

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) tenta pela primeira vez o Planalto. Ela se destacou por sua participação na CPI na Pandemia. Também senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke foi eleita em 2018, a partir da onda bolsonarista naquela eleição, mas depois rompeu com o presidente.