Cartórios da região vão permanecer abertos para público nesta quinta e sexta-feira

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



29/09/2022 | 11:30



Os eleitores da região podem consultar os cartórios para sanar qualquer dúvida sobre a votação do próximo domingo (2). Os espaços públicos funcionarão normalmente nesta quinta e sexta-feira para atender às solicitações dos votantes.

Os moradores que precisarem da emissão da segunda via do título de eleitor podem comparecer às suas respectivas zonas eleitorais para fazer a solicitação. Esse processo também pode ser feito pelo site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por meio da aba "Eleitor e Eleições" e na opção "Autoatendimento do Eleitor". Por lá, o cidadão pode emitir a segunda via do título, verificar o local de votação e saber mais informações sobre a justificava para uma possível ausência do pleito.

O Diário ouviu Kelly Baseto, chefe da 306ª Zona Eleitoral de Santo André, que explicou os serviços que os cartórios oferecem nesses dias que antecedem as eleições. "Todos os cartórios estarão abertos para atender à população. Tiramos qualquer dúvida, desde a emissão da segunda via, até os esclarecimentos para quem está com o título de eleitor suspenso", explicou.

A preparação das urnas nos cartórios está sendo feita desde a semana passada. Elas já foram testadas e lacradas, para evitar qualquer possibilidade de fraude. No próximo sábado, um dia antes da eleição, as urnas serão conduzidas aos colégios eleitorais.