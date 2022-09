Arrecadação anual da Receita soma R$ 15,583 bilhões do Grande ABC

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



29/09/2022 | 11:16



Por meio da arrecadação de impostos, o Grande ABC contribuiu com R$ 15,583 bilhões para a Receita Federal entre janeiro e agosto de 2022, superando o valor registrado no mesmo intervalo do ano passado (R$14,324 bilhões). Apenas no último mês, o acumulado foi de R$ 1,904 bilhão fornecidos pelas sete cidades, sendo R$ 1,160 bilhão de arrecadação fazendária e R$ 744,2 milhões por previdênciária.

A acréscimo real, calculado com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), foi de de 3,65% em relação a agosto de 2021, quando o valor total somou R$ 1,690 bilhão.

As informações são extraídas da Delegacia da Receita Federal em Santo André, que abrange os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Já o São Paulo captou R$ 71,43 bilhões em agosto. A maior parte também ficou com arrecadação fazendária (53,65 bilhões). O Estado corresponde a 43,24% do acumulado nacional de receitas administradas.

São Paulo apresentou alta real de 8,46% na comparação com o mesmo período de 2021 (R$ 60,57 bilhões).

O montante nacional foi de R$ 165,18 bilhões em agosto, demonstrando acréscimo real de 7,07% frente ao mesmo mês de 2021.

Ao todo, os primeiros oito meses deste ano somaram R$ R$ 1,37 trilhão na arrecadação de impostos.