Motivo da morte da Rainha Elizabeth II é divulgado

29/09/2022 | 11:10



Como você acompanhou, foi anunciado no começo do mês de setembro que Rainha Elizabeth II teria morrido em seus aposentos na Escócia, mas até então ninguém sabia de fato o que teria acontecido com a monarca.

E foi anunciado nesta quinta-feira, dia 29, por meio da National Record of Scotland o atestado de óbito da monarca de 96 anos de idade que cita que ela morreu por puro e simplesmente velhice mesmo, eu que a morte aconteceu mais de três horas antes de o público ser informado.

De acordo com o documento histórico, a informante de sua morte foi a princesa real e filha de Rainha Elizabeth II, a Princesa Anne. Ainda segundo o documento, Rei Charles III também esteve presente ao lado de sua mãe quando ela morreu.