Do Diário do Grande ABC



29/09/2022 | 10:05



Santo André começou a implantar na terça-feira sistema inteligente de monitoramento de trânsito que deve contribuir para combater dois dos principais indicadores criminais registrados no município. Chamado de Muralha Eletrônica, o equipamento, previsto para estar funcionando até novembro, vai fiscalizar eletronicamente as placas dos automóveis e denunciá-las imediatamente às autoridades caso identifique alguma que tenha queixa de furto ou roubo, permitindo a rápida abordagem do condutor por policiais militares ou guardas-civis. Será mais um instrumento para reforçar as políticas de segurança pública destinadas a melhorar a sensação de tranquilidade dos moradores.

Vinte e cinco câmeras de vídeo serão distribuídas em pontos estratégicos de Santo André, especialmente nas divisas com São Bernardo e Mauá. O sistema, uma versão local do Detecta estadual, deve contribuir para evitar que veículos subtraídos de seus donos em solo andreense sejam levados a outra cidade, o que prejudica a pronta resposta das autoridades e as futuras investigações visando a recuperação do bem. Atualmente a prática de cruzar os limites territoriais é utilizada de forma recorrente como estratégia para aumentar as chances de o autor, ou autores, do crime escapar do flagrante, já que agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) têm atuação restrita geograficamente.

A aposta andreense no novo sistema de monitoramento é tão alta que o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote, disse que o condutor de veículo roubado ou furtado, a partir do funcionamento do sistema, só conseguirá fugir dos agentes da Polícia Militar ou da CGM se estiver a pé: "Porque, se for com o veículo, será identificado de forma rápida e fácil". De fato, utilizar-se da tecnologia para ampliar o combate à criminalidade é o que fazem as cidades mais seguras do planeta. Mauá e São Caetano já contam com equipamentos semelhantes. Quando, e se, todas as sete cidades adotarem o modelo, e passarem a compartilhar dados, morar no Grande ABC será muito mais tranquilo.