'As redes sociais possibilitam um diálogo direto com o possível eleitor'

Da Redação



29/09/2022 | 09:36



Um dos maiores especialistas em direito eleitoral do Brasil, o advogado leandro Petrin lembra que o uso das redes sociais nas campanhas políticas possibilitou mais proximidade dos candidatos aos possíveis eleitores, mas também trouxe a necessidade de muito mais responsabilidade por quem disputa o voto do cidadão. "Elas também se tornaram um vetor de desinformação e de ataques a adversários. É ilusão achar que existe anonimato na internet", afirmou. Nesta entrevista exclusiva, Petrin traz, com detalhes, o que é permitido e proibido por parte do eleitor e do candidato entre hoje (29) e domingo (2), conta quais são as diferenças da última eleição e explica até quando vai a propaganda eleitoral.

Qual a grande diferença desta eleição para a disputa eleitoral de 2018?

É comum que a cada nova eleição a legislação eleitoral, por meio de alteração legislativa ou por meio das resoluções editadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), seja adequada. Alguns ajustes são pouco percebidos, pois dizem respeito ao formato de uma determinada propaganda eleitoral ou a foto que as candidaturas apresentarão na urna eletrônica, por exemplo. Já outras alterações trazem um impacto mais significativo para o processo eleitoral, como é o caso da proibição de coligações proporcionais. Embora essa mudança já tenha sido aplicada para as eleições municipais de 2020, a ausência de coligação proporcional nas eleições gerais de 2022 terá um forte impacto na composição da futura Câmara dos Deputados e no tamanho de cada bancada. Outra importante mudança para a disputa de 2022 é a possibilidade da constituição de federações partidárias, cuja principal diferença com as coligações partidárias, que são efêmeras, é fato de que as federações deverão permanecer durante os quatro anos da próxima legislatura, atuando como um único partido no parlamento.

Até que dia os candidatos podem pedir votos?

A propaganda eleitoral tem prazos distintos para o seu encerramento a depender do formato em que é realizada. Hoje (29) é o último dia para a realização de debates, comícios, reuniões públicas e veiculação do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Amanhã (30) será o último dia para a divulgação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita. E no sábado (1), véspera da eleição, será o último dia para propaganda mediante o uso de alto-falantes, distribuição de material gráfico, caminhada, passeata ou carreata, reunião fechada com apoiadores e o último dia para realização de propaganda eleitoral nas redes sociais e na internet, inclusive com o impulsionamento de conteúdo, e também para o envio de mensagens instantâneas.

Quem é obrigado a ir às urnas e qual será o horário de votação?

Todas as pessoas em situação eleitoral regular deverão comparecer a seção a qual estão inscritos. A votação terá início às 8h e será encerrada às 17h. Todo voto será registrado na urna eletrônica, obedecendo a seguinte ordem: o 1º voto será para deputado federal (com quatro dígitos), o 2º voto para deputado estadual (com cinco dígitos), o 3º voto será para senador (três dígitos), o 4º voto será para governador (dois dígitos) e, por fim, o 5º voto será para a presidente da República (dois dígitos). Para votar é obrigatório que o eleitor apresente ao mesário um documento oficial com foto.

Boca de urna segue proibida? O que o eleitor deve fazer caso seja abordado no dia da eleição?

Constitui crime, no dia da eleição, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitores ou a propaganda de qualquer espécie, inclusive a de boca de urna. Também é proibido o derrame de material gráfico de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição. Contudo, é permitida, no dia da eleição, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político ou candidato, revelada, exclusivamente, pelo uso de bandeiras, broches, adesivos ou camisetas. Qualquer cidadão poderá comunicar à autoridade policial, ao Ministério Público ou aos representantes da justiça eleitoral eventual ilícito que tomar conhecimento no dia da eleição.

Em relação ao telefone celular, é permitido a entrada com o aparelho desligado?

O telefone celular ou qualquer outro aparelho de gravação, filmagem ou transmissão deverão ser deixados sobre uma mesa que estará posicionada ao lado da cabine de votação antes do eleitor se dirigir à urna eletrônica. O aparelho não poderá ser manuseado pelos mesários. É importante lembrar que o voto é secreto e sigiloso.

Como as redes sociais impactaram as disputas eleitorais?

Não é de hoje que as redes sociais são um importante mecanismo de difusão de ideias, possibilitando que os candidatos estabeleçam um diálogo diretamente com os seus possíveis eleitores. Mas elas também se tornaram um vetor de desinformação e de ataques a adversários políticos. Felizmente, o diálogo estabelecido entre o TSE e as empresas responsáveis pelas redes sociais permitiu um maior controle dos disparos em massa e a rápida localização dos responsáveis por eventuais ilícitos eleitorais. É ilusão achar que existe anonimato na internet. O livre mercado de ideias é condição essencial para o fortalecimento da democracia. Contudo, ele deve ser realizado em um ambiente em que se respeite as leis e se privilegie a pluralidade de pensamentos. Eis aí um equilíbrio fundamental que devemos perseguir.