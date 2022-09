Na Alemanha, taxa anual do CPI acelera a 10% em setembro e supera expectativas

29/09/2022 | 09:34



A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha atingiu 10% em setembro, acelerando fortemente ante 7,9% em agosto, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam taxa de 9,5% neste mês. Em relação a agosto, o CPI subiu 1,9% em setembro, também superando o consenso do mercado, de alta de 1,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.