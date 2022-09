Lula tem 49% dos votos válidos e Bolsonaro tem 38%, afirma pesquisa Exame/Ideia

29/09/2022 | 09:22



Pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 29, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 38%. Ciro Gomes (PDT) tem 7%, e Simone Tebet (MDB), 5%.

No cenário geral, considerando branco e nulos, o candidato do PT tem 47% das intenções de voto, enquanto o chefe do Executivo tem 37%. Em relação ao último levantamento, divulgado há um mês, o petista oscilou três pontos para cima. Bolsonaro oscilou um, também para cima.

No segundo turno, Lula tem 52%, ante 41% de Bolsonaro. O petista também vence Simone Tebet (53% a 20%) e Ciro Gomes (51% a 24%). O presidente da República também vence Simone Tebet (42% a 24%) e Ciro Gomes (41% a 35%).

O Instituto ideia consultou 1.500 eleitores por telefone entre os dias 23 e 28 de setembro. A sondagem foi contratada pela revista Exame. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é BR-09782/2022.