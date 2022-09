Hélio dos Anjos promete Ponte Preta motivada para a reta final da Série B

29/09/2022 | 09:19



A goleada, de virada, sofrida na noite de quarta-feira não desanimou a Ponte Preta. Ao menos é o que garante o técnico Hélio dos Anjos. A derrota por 4 a 1 para o Cruzeiro, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, praticamente acabou com as chances da Ponte Preta de obter o acesso à Série A.

Com chances mínimas de rebaixamento e de acesso, a Ponte Preta deve apenas cumprir tabela nas últimas seis rodadas do campeonato. Mesmo assim, Hélio dos Anjos garante um time motivado para buscar fazer a maior pontuação possível.

"Eu falei com eles, que independentemente do resultado de hoje, nós teríamos sete decisões (agora, seis). Para chegarmos a uma pontuação mais condizente com o nosso time. Continuo pensando grande em relação à Ponte Preta. Nós vamos encarar com muita responsabilidade, com muita motivação e com muita luta. Nós vamos jogar. Temos uma alegria muito grande em jogar", afirmou o treinador.

Sobre o jogo diante do líder, o treinador admitiu que a goleada em casa deixou todo mundo chateado, mas enalteceu a exibição da Ponte Preta, que chegou a dominar o Cruzeiro no primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo com vantagem.

"O resultado marca, o resultado chateia. Mas gostei de ver a Ponte jogar. A Ponte jamais será pequena enquanto eu estiver aqui. Nós temos um modelo. E se eu continuar, esse modelo vai continuar. A Ponte vai jogar como time grande contra qualquer adversário", garantiu o treinador.

Na oitava colocação, com 43 pontos, a Ponte Preta pode perder mais duas posições até o encerramento da 32ª rodada e ver a diferença para o G-4 ficar em oito pontos se o Vasco vencer o Londrina nesta quinta-feira, em São Januário.