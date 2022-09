Região tem 54 candidatos a deputado estadual

Da Redação



29/09/2022 | 09:13



Atualmente com seis representantes na Assembleia Legislativa (Barba, Carla Morando, Coronel Nishikawa, Luiz Fernando, Márcio da Farmácia e Thiago Auricchio), o Grande ABC vai contar com 54 candidatos a deputado estadual na eleição deste ano.

Com o maior colégio eleitoral da região, São Bernardo terá 13 nomes para a disputa. Logo depois vem Mauá, com 12 candidatos a deputado estadual, seguida por Diadema, com 11 políticos em busca da vaga na Assembleia. Com o segundo maior número de eleitores, Santo André terá nove representantes no pleito. São Caetano contará com sete, e Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão um nome cada. Entre os nomes, há uma primeira-dama, dois ex-prefeitos e nove vereadores.

A cada quatro anos, os eleitores do Estado de São Paulo escolhem 94 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa. Confira os candidatos abaixo: