Lore Improta gasta mais de 114 mil reais em joias para a festa de aniversário da filha

29/09/2022 | 09:11



Lore Improta e Léo Santana arrumaram um tempinho na agenda durante a última quarta-feira, dia 28, em Salvador, na Bahia para celebrar o primeiro ano de idade de Liz, filha do casal. A festa teve como tema O Fantástico Mundo da Liz, e a mamãe, claro, compartilhou vários detalhes da festinha nas redes sociais.

Bom, vamos combinar de que festinha não teve nada mesmo porque eles realizaram uma verdadeira festona para a pequena com mais de 500 convidados. Vale ressaltar que Liz estava lindíssima de rosa escuro, de sapatinho branco e laço nos cabelos, e seu vestido era combinando com o look da mamãe.

O papai, por sua vez, estava todo de branco e de óculos de Sol para dar aquele charme. Mas o que realmente chamou mesmo a atenção foi que Lore Improta gastou mais de 114 mil reais somente em joias para o aniversário da filha.

Por meio dos Stories do Instagram, a dançarina postou alguns detalhes das peças que decidiu usar para o evento e tudo era de marca de grife. Vamos combinar que o evento pediu algo diferente e especial, né!?